Пожилая хабаровчанка несколько суток провела на крыше затопленного дома

Несколько дней пришлось провести 61-летней женщине на крыше дома, расположенного на островной территории Хабаровска. К моменту прибытия спасателей двухэтажное строение оказалось полностью окружено водой.

О том, что дачнице нужна помощь, стало известно во время очередного мониторинга территории, которые регулярно проводят спасатели в затопленных районах. Сотрудники МЧС вывозили с острова пожилую пару. Супруги поинтересовались, уехала ли в безопасное место их давняя соседка. Связи с ней не было, поскольку телефона у женщины нет, а добраться к ее дому по воде знакомые уже не могли.

"Взяв в проводники главу семейства, спасатели на катере отправились на поиски пенсионерки. Как оказалось, помощь пришла как нельзя вовремя", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Дачницу вместе с ее домашними питомцами доставили на Красную речку, где живет её племянница.