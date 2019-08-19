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Проект: В регионах

Проблему с электроснабжением в селе Забайкалья решат через две недели

Текст: Валерий Голубев
Глава Забайкальского края Александр Осипов во время командировки в Тунгиро-Олекминский район региона пообещал, что проблемы электроснабжения в селе Тупик будут решены в течение двух недель. В минувшие выходные жители села пожаловались на пистонные перебои в подаче электроэнергии.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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- Ключевым вопросом были ошибки тарифного планирования и бюджетного финансирования. Сейчас мы необходимые решения наметили - в ближайшие две недели их реализуют. Надо будет проконтролировать, чтобы было выделено финансирование и создан запас дизельного топлива для организации круглосуточного электроснабжения. Нужно также проследить за своевременным выделением денежных средств на замену упавших столбов и не допустить обрывов проводов, - отметил глава региона.

Александр Осипов добавил, что необходимо рассматривать вопрос электроснабжения села в перспективе.

- В целом надо посмотреть на то, в каком состоянии находятся электрические сети в селах Тупик и Заречное. После того, как будет понятно, какие затраты необходимы на решение всех вопросов, необходимо определиться, сколько нам понадобится времени на приведение в порядок электрических сетей. Кроме этого, необходимо проработать вопрос в будущем перехода на другие технологии, не связанные с дизельным топливом, чтобы стоимость электрической и тепловой энергии была дешевле и для населения, и бюджетной сферы, - сказал руководитель края.

По итогам командировки Александр Осипов поручил профильным министерствам просчитать варианты строительства автономной гибридной энергоустановки, мини-ТЭЦ и линий электропередач в Тунгиро-Олекминском районе.

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