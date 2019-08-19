Достаточно уникальную учебно-боевую задачу выполнили дислоцированные на Камчатке модернизированные высотные перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота. Экипажи этих машин впервые условно поразили цель в стратосфере, то есть фактически в ближнем космосе.

Помимо Камчатки, Миг-31БМ стоят на вооружении в авиаполках, базирующихся в Пермском и Красноярском краях, в Нижегородской области, на Севере России и других регионах страны. Фото: Photoxpress

В пресс-службе ТОФ корреспонденту "РГ" сообщили, что роль нарушителя воздушного пространства России тоже играл МиГ-31БМ. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях атмосферы он имитировал незаконное проникновение в наше небо. По тревоге на перехват цели подняли экипаж "МиГа". Причем для усложнения задачи его летчикам поручили найти и уничтожить чужой самолет самостоятельно, без помощи наземных радиолокационных средств ПВО.

Для скорейшего выполнения задачи летчики разогнали сверхзвуковую машину до скорости 2500 км/ч. На высоте более 20 тыс. метров они засекли "нарушителя". Тут же был проведен захват цели и сымитирован пуск ракет "воздух - воздух" дальнего радиуса действия. "Вражеский" МиГ-31БМ выполнил противоракетный маневр, но избежать поражения не смог. В реальном бою он был бы сбит. Позже атаку в стратосфере повторили еще пять перехватчиков, и все - удачно.

"Тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне", - прокомментировали их действия в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Несмотря на преклонный возраст, "тридцать первые" стоят на вооружении нашей боевой авиации почти сорок лет, - этот перехватчик остается незаменимым средством борьбы с высотными разведчиками и стратегическими бомбардировщиками вероятного противника. Опытные пилоты утверждают, что оторваться от МиГ-31, летящего на скорости до 3 тысяч километров в час и забирающегося на высоту более 20 тысяч метров, и раньше было практически невозможно. А после того, как самолет серьезно модернизировали до версии "БМ", эта задача и вовсе выглядит фантастичной.

Модернизированный МиГ-31БМ - единственный на сегодняшний день серийный носитель новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал"

Усовершенствованный МиГ-31, получивший современное бортовое радиоэлектронное оборудование и новое вооружение, по оценке экспертов, почти в три раза превысил боевую эффективность своего предшественника. Сейчас он может обнаружить вражеский объект на дальности до 320 километров и поразить его с расстояния до 280 км. К тому же истребитель снабдили несколькими типами ракет класса "воздух - воздух". А с недавних пор он еще

и единственный на сегодняшний день серийный носитель новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".

Объектами атак этого самолета могут стать не только аэродинамические цели со скоростью полета в пять раз выше скорости звука, но даже расположенные на низких орбитах комические аппараты. Если бы истребитель перехватывал всего одну такую цель, - его работу уже можно было бы считать успешной. На деле экипаж МиГ-31БМ способен обнаружить до 24 воздушных объектов, одновременно сопровождать десять из них и своим бортовым вооружением поразить шесть наиболее важных. К тому же этот самолет может прямо в небе играть роль своеобразного авиационного наводчика: выводить на противника другие истребители, например, МиГ-29.

Специалисты говорят, что главная изюминка "тридцать первого" - это установленная там уникальная система управления вооружением "Заслон". Созданная еще в советское время, она не имела зарубежных аналогов, да и сегодня по многим важнейшим параметрам превосходит иностранные образцы.