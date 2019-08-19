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19.08.2019 04:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления улиц

Текст: Дина Непомнящая

В Еврейской автономной области на прошлой неделе прошли сильные дожди. Из берегов вышли реки Икура и Бира. Их уровень у Биробиджана на 17 сантиметров превысил неблагоприятную отметку. 18 августа городские власти приняли решение ввести решим ЧС.

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Как сообщил РИА Новости представитель правительства ЕАО, это было сделано из-за подтопления нескольких городских улиц. На улицах Кубанской, Физкультурной и Лесной вода зашла на 11 дворовых территорий. Еще на пяти улицах затопило садово-огородные участки.

Прервано автобусное сообщение с поселком Щукинка. Людей оттуда собираются эвакуировать.

Всего в области в зоне подтопления оказались более 400 участков и два частных дома. Сформированы комиссии по оценке ущерба. Со 2 августа в регионе действует режим ЧС.

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