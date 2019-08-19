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19.08.2019 04:30
Проект: В регионах

В Харбине открылась международная выставка индустрии культуры

16 августа в Харбинском коференц-выставочном центре официально стартовала 14-я Хэйлунцзянская международная выставка индустрии культуры, которая продлится до 19-го числа.
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

На выставке установлены экспозиционный зал и три тематических павильона: павильон A - "Культурные обмены", B - "Культурная провинция Хэйлунцзян", C - "Комплексная культура".

Фото: partnery.cn
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В павильоне "Культурные обмены" сконцентрированы сокровища известных китайских художников, десятки тысяч новых изделий, эксклюзивных товаров и коллекционных предметов декоративно-прикладного искусства одиннадцати категорий, сделанные руками более чем ста мастеров государственного и провинциального уровней. На выставке представлены 220 прекрасных образцовых работ большой художественной ценности, таких как резьба по дереву, нефриту и кости, изделия из раковин, резные тушечницы.

Для участия в нынешней выставке приглашены экспоненты из России, Южной Кореи, Таиланда, Пакистана и других стран, представлены десятки тысяч работ высокой художественной ценности со всего мира.

В дни выставки прошло 12 концертных выступлений и шоу.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян
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