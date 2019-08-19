В Якутии более 10 голодных медведей окружили автомобиль с людьми

Толпа голодных медведей окружила в лесу машину с людьми. Звери вели себя не агрессивно, и туристы засняли встречу на видео.

"Медведи-попрошайки ждут подачки", - лаконично описывает ситуацию автор ролика в Instagram.

На кадрах видно, как более десяти косолапых ходят рядом автомобилем. А самый смелый медвежонок подходит близко к людям и встает на задние лапы, пытаясь выпросить лакомство.

В комментариях к посту активно обсуждают ситуацию. Один из зрителей пошутил, что звери ждут, когда из машины вывалится человек, чтобы его съесть.