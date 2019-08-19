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19.08.2019 08:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В реабилитационном центре Приморья незаконно удерживали людей

Текст: Ольга Журман

В Приморье установлены факты похищения и незаконного лишения свободы граждан, обращавшихся за помощью в реабилитационный центр "Расцвет", сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

В Приморье управление Росздравнадзора проверит центр реабилитации

Это стало известно в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после смерти одного из пациентов по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 238 УК РФ. В центре "Расцвет" удерживались граждане, обращавшиеся туда за помощью в лечении нарко- и алкогольной зависимости.

Задержан 33-летний генеральный директор центра. Он организовал центр в арендуемом частном доме и получал от пациентов или их родственников плату за услуги. Следствие считает, что к пациентам применяли незаконные методы физического и морального воздействия и ограничивали их свободу.

В ходе обыска в здании центра освобождены 15 незаконно удерживаемых лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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