В реабилитационном центре Приморья незаконно удерживали людей

В Приморье установлены факты похищения и незаконного лишения свободы граждан, обращавшихся за помощью в реабилитационный центр "Расцвет", сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

Это стало известно в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после смерти одного из пациентов по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 238 УК РФ. В центре "Расцвет" удерживались граждане, обращавшиеся туда за помощью в лечении нарко- и алкогольной зависимости.

Задержан 33-летний генеральный директор центра. Он организовал центр в арендуемом частном доме и получал от пациентов или их родственников плату за услуги. Следствие считает, что к пациентам применяли незаконные методы физического и морального воздействия и ограничивали их свободу.

В ходе обыска в здании центра освобождены 15 незаконно удерживаемых лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.