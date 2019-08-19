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19.08.2019 06:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уссурийске критический уровень реки Раздольной пошел на спад

Текст: Ольга Журман

По данным диспетчерской службы администрации Уссурийского городского округа, утром в понедельник достигший критического уровень воды в реке Раздольная пошел на спад. Об этом сообщает пресс-служба округа.

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Ночью вода поднялась до отметки 900 сантиметров, что выше выхода на пойму на 560, но к утру опустилась на 10 сантиметров. Уходит она и с пойм других рек округа.

В селах округа ситуация с подтоплениями также стабилизируется. Возобновилось автомобильное движение в большинстве пострадавших населенных пунктов.

В Уссурийске остаются подтопленными 83 дома и 87 придомовых территорий, в которых находится 332 человека и 49 детей. В селах округа в зонах подтопления 21 дом, там проживают 66 человек.

Водоналивная дамба помогает справляться с водой в микрорайоне "Семь ветров".

Сегодня вечером в округе ожидаются незначительные осадки, которые не повлияют на паводковую ситуацию принципиально.

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