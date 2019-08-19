Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку на Чукотку

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев проверил в Анадыре, как служат его подчиненные в регионе. Он провел совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу. Подробностей в МВД не сообщают, лишь говорят, что были "рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности".

Глава МВД России подчеркнул, что работа в условиях Крайнего Севера сложнее, чем в центральной части материка. И это связано не только с суровым климатом, но и значительной территорией обслуживания, удаленностью подразделений полиции, большим числом труднодоступных населенных пунктов. Особенно в периоды межсезонья и таяния автозимников. Поэтому без транспорта повышенной проходимости не обойтись. Владимир Колокольцев передал личному составу окружного управления новую маневренную технику - две аэролодки, катер и квадроцикл.

- Она может быть использована на важнейших направлениях работы. В том числе для охраны общественного порядка, проведения оперативно-профилактических мероприятий, выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Одновременно будет решен и вопрос доставки следственно-оперативных групп к местам происшествий, - сказал министр.

Владимир Колокольцев ознакомился с экспозицией музея УМВД России по Чукотскому автономному округу, а также возложил цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей.