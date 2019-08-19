Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку на Чукотку

Новости

Петербургские археологи нашли древнейшую восточноевропейскую керамику 16:04
Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков 16:03
В Каменке начали проверять дома, пострадавшие при взрывах на полигоне 16:00
В Уфе полиция проверит видео, где мужчина стреляет по котенку 15:37
В Заполярье начали проверку по факту убийства диких животных 15:36
Мартин Фримен поделился мыслями о будущем сериала "Шерлок" 15:30
Паломница из Дагестана погибла в ДТП по дороге из Мекки 15:29
На Урале потушили пожар на предприятии по утилизации боеприпасов 15:27
Госдума обратится в ПАСЕ и ПА ОБСЕ по фактам вмешательства во внутренние дела 15:27
Ульяновский министр рассказала о личности убитой подростком матери 15:26
В Норильске медведь устроил пикник в туристическом месте 15:20
Nissan показал новый Juke на официальных фото 15:17
В Москве 2-3 октября состоится XIV ежегодная конференция Event Show 2019 15:13
На Урале рассмотрят предложение увековечить фразу бортпроводника А321 15:10
Турецкие фармацевты недовольны качеством продающихся на рынках целебных трав 15:09
Песков прокомментировал сопровождение спецборта швейцарскими истребителями 15:00
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получат компенсации 14:53
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском 14:50
Курс доллара превысил 67 рублей 14:47
В Петербурге завели дело о выброшенных с третьего этажа щенках 14:46
Донские аграрии заняли первое место в РФ по валовому сбору зерновых 14:46
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 35 человек 14:45
Белгородский суд рассмотрит ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева 14:40
Пермский альпинист спас из-под лавины украинку в горах Киргизии 14:28
Лукашенко: Справедливость должна лежать в основе действий вертикали власти 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
19.08.2019 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку на Чукотку

Текст: Наталья Козлова
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев проверил в Анадыре, как служат его подчиненные в регионе. Он провел совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу. Подробностей в МВД не сообщают, лишь говорят, что были "рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности".
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
МВД предложило переформатировать бывшие посты ДПС в "зоны отдыха"

Глава МВД России подчеркнул, что работа в условиях Крайнего Севера сложнее, чем в центральной части материка. И это связано не только с суровым климатом, но и значительной территорией обслуживания, удаленностью подразделений полиции, большим числом труднодоступных населенных пунктов. Особенно в периоды межсезонья и таяния автозимников. Поэтому без транспорта повышенной проходимости не обойтись. Владимир Колокольцев передал личному составу окружного управления новую маневренную технику - две аэролодки, катер и квадроцикл.

- Она может быть использована на важнейших направлениях работы. В том числе для охраны общественного порядка, проведения оперативно-профилактических мероприятий, выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов. Одновременно будет решен и вопрос доставки следственно-оперативных групп к местам происшествий, - сказал министр.

Владимир Колокольцев ознакомился с экспозицией музея УМВД России по Чукотскому автономному округу, а также возложил цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал сопровождение спецборта швейцарскими истребителями
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Курс доллара превысил 67 рублей
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
СМИ: Сирийские войска обстреляли турецкую колонну в Идлибе