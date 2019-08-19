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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Папа спрятался за дядю

Закон разрешит арестовывать имущество, купленное алиментщиками на подставных лиц
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Госдума собирает отзывы на законопроект, предлагающий разрешить забирать через суд и продавать имущество, записанное алиментщиками на посторонних лиц.
Новый закон не позволит должнику спрятаться за дверью якобы чужой квартиры. Фото: Сергей Михеев Новый закон не позволит должнику спрятаться за дверью якобы чужой квартиры. Фото: Сергей Михеев
Новый закон не позволит должнику спрятаться за дверью якобы чужой квартиры. Фото: Сергей Михеев

Проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс внес в парламент Госсовет Республики Татарстан.

Фото: Федеральная служба судебных приставов
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Бывает, что должник живет на широкую ногу, хотя формально взять с него нечего. Квартира принадлежит брату, машина другу, дача числится за сестрой и так далее. Переписать свое имущество на других - старый трюк. Но можно ли как-то с этим бороться?

Разработчики законопроекта предлагают следующую схему: если в течение полугода дети и бывшая супруга алиментщика не увидят денег, они будут вправе обратиться в суд с требованием арестовать имущество, купленное за счет должника и записанное им на других людей.

Естественно, в таких делах всегда возникает вопрос, а как доказать, что покупка оплачена из кармана алиментщика? Главный довод скептиков нетрудно угадать: мол, будут приходить к кому угодно и забирать, что плохо лежит, а это полный произвол. Где гарантии, что иски не будут предъявляться по методу шальной пули ко всем родным и знакомым алиментщика? Неужели даже самому дальнему родственнику придется доказывать, что он честно заработал на свой гараж, а не взял деньги у троюродного племянника-алиментщика?

Нет, ковровых исковых бомбардировок не планируется. Иски должны предъявляться адресно, когда есть информация, что алиментщик действительно прячет свое добро по чужим чуланам.

"Важным условием достижения заявленной цели в данном случае является обеспечение качественной доказательственной базы приобретения имущества за счет средств должника, - говорится в пояснительной записке. - Наиболее эффективным способом решения поставленной задачи является проведение соответствующих разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела".

За неуплату алиментов возбуждено около 19 тысяч уголовных дел.  78 процентов ответчиков - мужчины,  22 процента - женщины

Поэтому предполагается внести на рассмотрение Госдумы еще и проект поправок в Уголовный кодекс. Согласно закону поправки в УК могут предлагаться только в форме отдельных законопроектов, так что потребуется вносить в парламент еще один документ. Как объясняют разработчики, в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предлагается добавить квалифицирующий признак, "связанный с совершением лицом действий, направленных на укрытие принадлежащего ему имущества".

Иными словами, переписывать свое имущество на посторонних станет преступлением.

"При таких обстоятельствах факт приобретения имущества за счет средств должника станет предметом доказывания по уголовному делу, а приговор суда по данному делу будет иметь преюдициальное значение для обеспечения гражданско-процессуальной возможности восстановления нарушенных прав получателя алиментов", - говорится в пояснительной записке.

Фото: istockphoto.com
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Суды смогут принимать решения, собранные на основании материалов дознавателей, судебных приставов. Изъятое таким образом имущество будет продаваться на торгах. За счет выручки будет погашаться долг по алиментам, а также компенсироваться расходы на исполнение судебного решения. Оставшиеся средства вернут бывшему владельцу имущества.

"Доказательство факта, что имущество было переписано на подставных лиц с целью уклонения от выплаты по своим обязательствам, является одним из ключевых вопросов, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Принципиально в предложении арестовывать имущество, купленное за счет должника и записанное на других лиц, нет ничего негативного. Проблема только в том, как это будет работать на практике, удастся ли создать механизмы, обеспечивающие необходимый баланс. Нельзя допустить массового нарушения прав граждан, которые не виноваты в том, что их родственник или знакомый оказался алиментщиком. Люди не должны объясняться с судебными приставами по каждой купленной ими вещи, доказывая, что купили для себя и на свои деньги. Но если есть основания, то надо проводить разбирательство и выявлять схемы уклонения от своих обязательств, используемые должником".

Досье "РГ"

По данным Федеральной службы судебных приставов на 1 мая, на исполнении в ведомстве находилось 826 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. По 78 процентам дел должниками являются мужчины, по 22 процентам - женщины. При этом по сравнению с прошлым годом на 5 процентов увеличилось количество женщин-должников. К административной ответственности за неуплату алиментов привлечен каждый 20-й должник. За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено около 19 тысяч уголовных дел. В результате применения мер уголовно-правового воздействия с должников по алиментам в первом квартале 2019 года взыскано более 23 млн руб. задолженности.

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