Новый аэропорт Гагарин в Саратове начал принимать первые рейсы

20 августа все авиарейсы из саратовского аэропорта Центральный переводятся в новую воздушную гавань, которую построили в 22 километрах севернее города. В первый день работы аэропорт Гагарин примет четыре рейса из Москвы и один из Антальи. Также из нового воздушного порта в ближайшие дни стартуют рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Сургут.

До последнего времени Саратов был одним из немногих крупных городов, где действующий гражданский аэропорт находился практически рядом с городским центром. Планы открытия нового аэропорта начали обсуждаться еще сорок лет назад, однако реализовали их только в наши дни. Гагарин стал вторым воздушным портом, после Платова в Ростове-на-Дону, в современной истории страны построенным с нуля и в чистом поле.

Возводился аэропорт в рамках проекта государственно-частного партнерства. Длина взлетно-посадочной полосы в новом аэропорте три километра, на 800 метров больше, чем в старом аэропорту. Это позволит новой воздушной гавани принимать практически все типы среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов, которым раньше дорога в Саратов была закрыта. Пропускная способность терминала аэропорта около миллиона пассажиров в год. Это в два раза больше нынешнего пассажиропотока. Однако инвесторы надеются на расширение географии полетов и увеличение числа пассажиров. В министерстве транспорта планам предпринимателей обещают всячески содействовать. Так, завершение строительства и ввод международного пункта пропуска Гагарина запланированы только на апрель будущего года, однако международные рейсы аэропорт будет выполнять начиная с момента открытия, пока по временной схеме.

К Гагарину построены две новые дороги: северный и южный подходы. Если первый из них полностью завершен, то на втором направлении после открытия планируются еще работы по возведению путепровода через железнодорожный переезд, чтобы сократить время в пути.

Добраться до нового аэропорта можно и по железной дороге, к его открытию запущен специальный аэроэкспресс. Время в пути составит всего 40 минут. Есть еще и третий путь по Волге, в селе Сабуровке, которое находится всего в километре от аэропорта, уже установлена пристань, к которой могут приставать речные суда.