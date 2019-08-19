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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Построен с нуля

Новый аэропорт Гагарин в Саратове начал принимать первые рейсы
Текст: Андрей Куликов ( "Российская газета", Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
20 августа все авиарейсы из саратовского аэропорта Центральный переводятся в новую воздушную гавань, которую построили в 22 километрах севернее города. В первый день работы аэропорт Гагарин примет четыре рейса из Москвы и один из Антальи. Также из нового воздушного порта в ближайшие дни стартуют рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Сургут.
Первых пассажиров тестового рейса аэропорт Гагарин встречал живой музыкой. Фото: Андрей Куликов. Первых пассажиров тестового рейса аэропорт Гагарин встречал живой музыкой. Фото: Андрей Куликов.
Первых пассажиров тестового рейса аэропорт Гагарин встречал живой музыкой. Фото: Андрей Куликов.

До последнего времени Саратов был одним из немногих крупных городов, где действующий гражданский аэропорт находился практически рядом с городским центром. Планы открытия нового аэропорта начали обсуждаться еще сорок лет назад, однако реализовали их только в наши дни. Гагарин стал вторым воздушным портом, после Платова в Ростове-на-Дону, в современной истории страны построенным с нуля и в чистом поле.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Новый аэропорт в Саратове предложили развивать до узлового

Возводился аэропорт в рамках проекта государственно-частного партнерства. Длина взлетно-посадочной полосы в новом аэропорте три километра, на 800 метров больше, чем в старом аэропорту. Это позволит новой воздушной гавани принимать практически все типы среднемагистральных и дальнемагистральных самолетов, которым раньше дорога в Саратов была закрыта. Пропускная способность терминала аэропорта около миллиона пассажиров в год. Это в два раза больше нынешнего пассажиропотока. Однако инвесторы надеются на расширение географии полетов и увеличение числа пассажиров. В министерстве транспорта планам предпринимателей обещают всячески содействовать. Так, завершение строительства и ввод международного пункта пропуска Гагарина запланированы только на апрель будущего года, однако международные рейсы аэропорт будет выполнять начиная с момента открытия, пока по временной схеме.

К Гагарину построены две новые дороги: северный и южный подходы. Если первый из них полностью завершен, то на втором направлении после открытия планируются еще работы по возведению путепровода через железнодорожный переезд, чтобы сократить время в пути.

Добраться до нового аэропорта можно и по железной дороге, к его открытию запущен специальный аэроэкспресс. Время в пути составит всего 40 минут. Есть еще и третий путь по Волге, в селе Сабуровке, которое находится всего в километре от аэропорта, уже установлена пристань, к которой могут приставать речные суда.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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