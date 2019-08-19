Под Самарой при столкновении трех автомобилей погибли три человека

Три человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП с участием трех автомобилей на трассе под Самарой. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в воскресенье примерно в 20.00 по местному времени на 1048-м километре трассы М-5 "Урал" в Красноярском районе области.

По предварительной версии, спровоцировал столкновение водитель ВАЗ-21150. Инспекторы ДПС выяснили, что он выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota Camry. После сильного удара иномарку отбросило, и она столкнулась с Renault Sandero.

В итоге в аварии погибли три человека. Еще четверо пострадали, получив различные телесные повреждения. В том числе с места ДТП госпитализировали девочку четырех лет.