В Башкирии школьники нашли в реке кость мамонта

Находку возрастом старше 10 тысяч лет сделали трое школьников, купавшихся в реке Ай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на биолога геопарка "Янгантау" Полину Полежанкину.

Речь идет о кости мамонта плейстоценовой эпохи весом около 15 килограммов. Мальчишки наступили на нее и, подумав, что это большой камень, вытащили на берег. Два месяца находка пролежала во дворе, пока о ней не узнали специалисты.

Оказалось, что кость принадлежит мамонту, проживавшему более 10 тысяч лет назад. Теперь она будет храниться в музее геопарка "Янгантау", там, где ее смогут увидеть туристы.

По словам специалистов, останки мамонтов в основном находятся под землей, а в воде оказываются из-за обрушения берегов рек.