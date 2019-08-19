Новости

В центре Москвы закрасят 183 граффити 17:24
Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова 17:19
На трассе под Тулой автомобили загорелись после ДТП 17:18
СК сообщил о задержании "вора в законе" Дато Краснодарского 17:16
Физики обнаружили невидимые знаки на древнеегипетском папирусе 17:11
США продлили лицензию для Huawei еще на 90 дней 17:01
Чемпион Европы по боксу вызвал Макгрегора на бой 16:59
Врачи выяснили, почему растет число жалоб на гастрит 16:47
Под шедевром Леонардо да Винчи нашли скрытый рисунок 16:40
На Украине арестовали танкер за поставки в 2015 году топлива в Крым 16:38
У экс-тренера сборной России диагностировали рассеянный склероз 16:35
Возобновились работы по укреплению Нотр-Дама после пожара 16:29
Ангела Меркель вышла в свет в купленном 23 года назад наряде 16:28
Народный учитель России оценил запрет на мобильники в школе 16:23
Самую длинную в России "сплошную" уберут 16:23
Доставленный с Луны миссией "Аполлон-14" камень признали земным 16:21
Минобороны Японии ошиблось в картах 16:14
Боец ММА Шлеменко следующий бой проведет на круизном лайнере 16:14
В Башкирии школьники нашли в реке кость мамонта 16:07
Петербургские археологи нашли древнейшую восточноевропейскую керамику 16:04
Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков 16:03
В Каменке начали проверять дома, пострадавшие при взрывах на полигоне 16:00
В Уфе полиция проверит видео, где мужчина стреляет по котенку 15:37
В Заполярье начали проверку по факту убийства диких животных 15:36
Мартин Фримен поделился мыслями о будущем сериала "Шерлок" 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
19.08.2019 16:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Башкирии школьники нашли в реке кость мамонта

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Находку возрастом старше 10 тысяч лет сделали трое школьников, купавшихся в реке Ай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на биолога геопарка "Янгантау" Полину Полежанкину.

Фото: Georges Gobet /AFP
Найдена двухметровая бедренная кость возрастом 140 миллионов лет

Речь идет о кости мамонта плейстоценовой эпохи весом около 15 килограммов. Мальчишки наступили на нее и, подумав, что это большой камень, вытащили на берег. Два месяца находка пролежала во дворе, пока о ней не узнали специалисты.

Оказалось, что кость принадлежит мамонту, проживавшему более 10 тысяч лет назад. Теперь она будет храниться в музее геопарка "Янгантау", там, где ее смогут увидеть туристы.

По словам специалистов, останки мамонтов в основном находятся под землей, а в воде оказываются из-за обрушения берегов рек.

Общество Природа Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал сопровождение спецборта швейцарскими истребителями
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Курс доллара превысил 67 рублей
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
СМИ: Сирийские войска обстреляли турецкую колонну в Идлибе