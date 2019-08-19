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19.08.2019 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области мужчина с ножом напал на пассажирку автобуса

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области в рейсовом автобусе пассажир с ножом напал на женщину. Злоумышленник задержан, сообщили в СУ СК РФ по региону.

В Петербурге подозреваемый в нападении на кондуктора сдался полиции

По данным ведомства, накануне около 19 часов в автобусе, выполнявшем рейс по маршруту Киров - Советск, разыгралась ссора между незнакомыми 42-летним пассажиром и 41-летней пассажиркой. В ходе конфликта нетрезвый мужчина достал нож и несколько раз ударил оппонентку в шею.

Буяна скрутили пассажиры автобуса. Приехавшие по вызову медики госпитализировали пострадавшую, а нападавшего задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство". Решается вопрос об аресте подозреваемого, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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