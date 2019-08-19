В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка

В Вознесенском районе Нижегородской области пропала пятилетняя девочка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, около 14 часов 18 августа она ушла из дома в поселке Степановка и не вернулась.

Сейчас ведутся ее масштабные поиски силами полиции и волонтеров. СУ СК России по Нижегородской области проводит доследственную проверку.

Приметы девочки: рост около 100 сантиметров, волосы светлые, глаза карие, худощавая. На ней были темно-синие колготки, белая водолазка с капюшоном, красные резиновые сапоги 25-го размера.

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении пропавшей девочки, просят обратиться в полицию по каналу связи "102".

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер", 19 августа к поисковикам могут присоединиться все желающие найти ребенка. Место сбора: село Степановка, Вознесенский район. Координаты точки сбора: 55.048330, 42.849699.