В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа. Спасенная девочка доставлена в больницу.

Как сообщило в понедельник МВД по региону, тревожный сигнал поступил в дежурную часть полиции около 15 часов. Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.

- Первыми на место происшествия прибыли участковый отдела полиции №1 УМВД по Саранску лейтенант Василий Мартынов, полицейский-водитель старший сержант Виктор Ковальчук, а также замначальника службы пожаротушения МЧС по РМ подполковник Руслан Алукаев, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Тем временем злоумышленник перешел на балкон и уже держал младенца над землей, что могло привести к трагедии. Тогда Василий Мартынов, рискуя жизнью, по карнизу перелез на балкон, втолкнул мужчину в комнату и спас девочку.

Злоумышленника задержали подоспевшие сотрудники полиции. Ранее он был неоднократно судим.

Спасенный ребенок доставлен в медицинское учреждение.

По информации Следственного комитета по РМ, сейчас здоровью девочки ничто не угрожает. В ведомстве устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины, толкнувшие 37-летнего мужчину на этот шаг. Его освидетельствуют на предмет алкогольного и наркотического опьянения.