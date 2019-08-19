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19.08.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове возбудили дело о наезде детского паровозика на ребенка

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове возбуждено уголовное дело после наезда детского паровозика на пятилетнего мальчика.

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Как сообщили в СУ СК по региону, по факту получения ребенком травм на аттракционе возбуждено уголовное дело по признакам преступления по пункту "б" части 2 статьи 238 УК - "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Как уже рассказывал сайт "РГ", инцидент произошел вечером в прошлую пятницу на бульваре Героев Отечества. Родители посадили двух детей трех и пяти лет в детский паровозик. Во время движения старший мальчик стал перелезать из одного вагона в другой и сорвался под колеса. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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