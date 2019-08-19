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19.08.2019 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане завели дело после отравления детей в лагере

Текст: Денис Передельский

Следственные органы Республики Татарстан возбудили уголовное дело по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере города Иннополиса.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Татарстан, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Его завели по факту отравления детей в лагере, расположенном на территории Верхнеуслонского района. Накануне, 18 августа, из этого учреждения в Республиканскую клиническую больницу были доставлены пятеро подростков 2002-2003 годов рождения. Все они были госпитализированы. У четверых юношей врачи диагностировали острую кишечную инфекцию, а пятому поставили диагноз  "хронический холецистит".

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в республиканском СУ СК России. - Назначены судебные медицинские экспертизы, изъята необходимая документация, а также пробы еды в кафе и столовой, где питались дети".

Прокуратура Республики Татарстан также организовала проверку. Как сообщили в надзорном ведомстве, к ней будут привлечены необходимые специалисты.

"В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые способствовали случившемуся, - уточнили в прокуратуре Татарстана. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

Ход проверки на контроль взяла прокуратура республики.

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