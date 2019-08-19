В Удмуртии подростки повредили десяток надгробий

На территории Южного кладбища в удмуртском Воткинске накануне обнаружили 14 поврежденных надгробных плит и крестов.

Подозреваемых удалось быстро найти и задержать, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Ими оказались трое 12-летних подростков. Двое из них состоят на учете по делам несовершеннолетних. По факту происшествия полицией проводится проверка, устанавливается причиненный ущерб.

После принятия процессуального решения сотрудники полиции направят в суд ходатайство, чтобы поместить подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртии.