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19.08.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии подростки повредили десяток надгробий

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

На территории Южного кладбища в удмуртском Воткинске накануне обнаружили 14 поврежденных надгробных плит и крестов.

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Подозреваемых удалось быстро найти и задержать, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Ими оказались трое 12-летних подростков. Двое из них состоят на учете по делам несовершеннолетних. По факту происшествия полицией проводится проверка, устанавливается причиненный ущерб.

После принятия процессуального решения сотрудники полиции направят в суд ходатайство, чтобы поместить подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртии.

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