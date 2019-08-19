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19.08.2019 11:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Немецкий коллекционер подарил музею в Ангарске 176 советских часов

Текст: Ирина Штерман

Йоханнес Альтмеппен, известный коллекционер из Германии и признанный эксперт-хронометрист, передал музею в Ангарске Иркутской области 176 часов советского производства. Среди них имеются наручные, карманные, военные часы и даже часы-транзистор.

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Вся коллекция подробно описана, что придает ей большую научно-исследовательскую ценность.

Гость прочел лекцию для сотрудников музея часов, в ходе которой подробно рассказал о подаренных экспонатах.

Как сообщается на сайте администрации Ангарска, посетители музея смогут увидеть коллекцию, подаренную Йоханнесом Альмеппеном, уже в октябре.

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