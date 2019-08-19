В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре

В Усольском районе Иркутской области 40-летняя женщина, ее четырехлетняя дочь и двое внуков полутора и трех лет погибли в результате пожара в частном доме.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, вызов поступил в 12.40 местного времени из поселка Мишелевка. На момент прибытия пожарных здание было объято пламенем, из окон валил черный дым. Потушить огонь удалось только к полудню. Вероятная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования. Кроме того, установлено, что женщина была пьяна и потому не смогла вовремя покинуть горящий дом и вывести детей.

Инцидент стал поводом для введения режима ЧС на территории Мишелевки и проведения разъяснительной работы с населением. По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи. В них примут участие сотрудники МЧС и энергетики, которые оценят состояние электросетей, а также представители власти и силовых структур.