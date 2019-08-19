В Норильске медведь устроил пикник в туристическом месте

Жителей Норильска предупредили о необходимости соблюдать осторожность: в районе Талнаха, совсем рядом с популярными у туристов местами, бродит бурый медведь, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.

Сегодня в соцсетях появилось очередное видео: хищник забрался на стол в беседке, где обычно обедают туристы, и принялся за трапезу. На людей при этом хищник никакого внимания не обращал.

Это не первый подобный случай на севере края. В июне жители региона следили за судьбой белой медведицы, бродившей по окраинам Норильска. В результате спасательной операции истощенное животное было доставлено в Красноярск, где проходит курс реабилитации.

По данным регионального министерства экологии и рационального природопользования, популяция медведей в лесах Красноярского края выросла за последние десять лет втрое - с девяти до 27 тыс. особей. Специалисты связывают этот факт высокой стоимостью разрешения на добычу животного и отсутствием вследствие этого интереса со стороны охотников.