В Новосибирской области микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет

Новости

В Удмуртии подростки разрушили на кладбище несколько надгробных плит 12:00
Геленджик превратился в съемочную площадку сериала "Ищейка" 11:55
Цены на УАЗ "Патриот" с "автоматом": альтернативная версия 11:55
Фото: Медведица в пермском зоопарке сделала себе макияж 11:35
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну 11:28
Фото: сын Валерии втайне от родителей женился в Швейцарии 11:23
Лидер французских коммунистов призвал отменить антироссийские санкции 11:20
В Петербурге восьмилетний мальчик выстрелил себе в руку 11:18
Немецкий коллекционер подарил музею в Ангарске 176 советских часов 11:17
Проблему с электроснабжением в селе Забайкалья решат через две недели 11:16
Джордж Мартин признался, что устал от "Игры престолов" 11:11
ЦБ отсрочил подключение банков к Системе быстрых платежей 11:04
Гидрографы Северного флота подтвердят открытие новых островов в Арктике 11:03
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка 11:01
В Саратове возбудили дело о наезде детского паровозика на ребенка 11:00
Российский прокат возглавил мультфильм Angry Birds 2 10:59
Состояние арестованного в США летчика Ярошенко резко ухудшилось 10:53
"Каспийские дни моды" собрали дизайнеров Европы и Азии 10:50
В России начались продажи кроссовера дешевле миллиона рублей 10:48
В Иране назвали условие освобождения британского танкера Stena Impero 10:43
Умер комик, певец и актер Кип Аддотта 10:42
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев 10:41
Жителя Хакасии будут судить за финансирование терроризма 10:32
В Якутии более 10 голодных медведей окружили автомобиль с людьми 10:29
На Тихоокеанский флот прибыло судно "Александр Рогоцкий" 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
19.08.2019 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск )
Фото: пресс-служба МВД РФ по Новосибирской области Фото: пресс-служба МВД РФ по Новосибирской области
Фото: пресс-служба МВД РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще восемь пострадали.

Фото: СК РФ по Пермскому краю
В Перми число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 34 человек

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло в воскресенье вечером: частный микроавтобус совершал поездку по маршруту Новосибирск - Кочки - Павлодар. На  374-м километре трассы в Карасукском районе Новосибирской области водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали девять человек. Одна женщина позже погибла в машине скорой помощи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, трое пострадавших находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Еще пятеро с различными травмами находятся в хирургическом отделении районной больницы. Опасений за их жизнь нет. По уточненным данным, в ДТП пострадали восемь человек, одна женщина - гражданка Армении - скончалась. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы района, в числе пострадавших - граждане Киргизии и Узбекистана.

Сотрудники полиции начали доследственную проверку по данному факту ДТП, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В рамках проверки назначена автотехническая экспертиза, которая позволит установить причины аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Великобританией
Стали известны крупнейшие должники России
Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином
В Иране назвали условие освобождения британского танкера Stena Impero