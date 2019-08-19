В Новосибирской области микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет

В Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще восемь пострадали.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло в воскресенье вечером: частный микроавтобус совершал поездку по маршруту Новосибирск - Кочки - Павлодар. На 374-м километре трассы в Карасукском районе Новосибирской области водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали девять человек. Одна женщина позже погибла в машине скорой помощи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, трое пострадавших находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Еще пятеро с различными травмами находятся в хирургическом отделении районной больницы. Опасений за их жизнь нет. По уточненным данным, в ДТП пострадали восемь человек, одна женщина - гражданка Армении - скончалась. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы района, в числе пострадавших - граждане Киргизии и Узбекистана.

Сотрудники полиции начали доследственную проверку по данному факту ДТП, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В рамках проверки назначена автотехническая экспертиза, которая позволит установить причины аварии.