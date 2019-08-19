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19.08.2019 10:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Хакасии будут судить за финансирование терроризма

Текст: Ирина Штерман

В Хакасии направлено в суд уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма (часть 1 статьи 205.1 УК РФ).

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По версии следствия, в 2016 году молодой человек финансово поддерживал своего родственника, участвовавшего в деятельности международной террористической организации на территории Сирийской Арабской республики. Обвиняемый перевел ему 42 тысячи рублей на приобретение оружия, боеприпасов, обмундирования и медикаментов.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд, сообщает региональная прокуратура. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

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