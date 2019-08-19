Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков

Жительницу Алтайского края суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ - истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев.

37-летняя жительница Бурлинского района воспитывала пятерых детей, а также двоих детей своего мужа от предыдущего брака. В материалах следствия говорится, что мачеха морально и физически издевалась над чужими детьми. "Пасынки лишались пищи, не допускались к общему столу, ежедневно по несколько часов стояли на улице, в том числе готовили домашнее задание стоя, спали на полу", - отметила и.о. помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Кроме того, женщина наносила мальчикам побои лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами. При этом родной отец не замечал или не хотел замечать происходящего. В результате ребята стали отставать от сверстников в развитии, выпрашивали еду у посторонних лиц, доедали остатки пищи за детьми в школьной столовой, находились в подавленном состоянии.

В ходе расследования подростки были изъяты из семьи, в настоящее время проживают со своей бабушкой.

Женщина свою вину признала лишь частично. Она оправдывала свои действия необходимыми воспитательными мерами. Отец детей судом ограничен в родительских правах.