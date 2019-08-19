Жительницы Красноярска получили маткапитал на несуществующих детей

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ "Красноярское" возбудили уголовные дела по фактам получения материнского капитала и иных социальных выплат на несуществующих детей.

Как сообщили в полиции, две жительницы Красноярска 1981 и 1984 годов рождения представили в региональное отделение Пенсионного фонда фальшивые документы для получения материнского капитала, размер которого в 2019 году составляет 453026 рублей.

Кроме того, на основании этих же справок и свидетельств злоумышленницы получали и иные выплаты, предусмотренные законом. Сумма ущерба от их действий превысила 1,2 миллиона рублей.

Лжематерям грозит до шести лет лишения свободы.