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19.08.2019 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительницы Красноярска получили маткапитал на несуществующих детей

Текст: Ирина Штерман

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ "Красноярское" возбудили уголовные дела по фактам получения материнского капитала и иных социальных выплат на несуществующих детей.

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Как сообщили в полиции, две жительницы Красноярска 1981 и 1984 годов рождения представили в региональное отделение Пенсионного фонда фальшивые документы для получения материнского капитала, размер которого в 2019 году составляет 453026 рублей.

Кроме того, на основании этих же справок и свидетельств злоумышленницы получали и иные выплаты, предусмотренные законом. Сумма ущерба от их действий превысила 1,2 миллиона рублей.

Лжематерям грозит до шести лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Материнский капитал
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