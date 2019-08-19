Паломница из Дагестана погибла в ДТП по дороге из Мекки

Пассажирский автобус с 47 паломниками из Дагестана попал в серьезную аварию на территории Саудовской Аравии. В результате ЧП одна женщина погибла, еще два человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу махачкалинской транспортной компании, которая занимается организацией паломничества в Мекку.

По словам источника, трагедия произошла в предместье столицы - города Эр-Рияда. Автобус вез паломников из Мекки в аэропорт Дубая. Оттуда люди должны были лететь в Махачкалу. Один из автобусов притормозил у остановки на обочине, и тут в него сзади на полном ходу въехала фура.

Сейчас выясняются подробности произошедшего, на месте трагедии работают сотрудники местных правоохранительных органов.