Фильм "Подводник" победил на фестивале "Короче"

Церемония закрытия смотра прошла в Центральном парке Калининграда. Гостями церемонии стали председатель жюри ИгорьТолстунов, президент смотра Сергей Сельянов, члены жюри - исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова;генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга, актер Федор Бондарчук, актрисы Юлия Хлынина, Ян Гэ, Катерина Шпица, Наталия Лесниковская, Любовь Толкалина, Алена Чехова, Ирина Гринева, Екатерина Носик, Анна Чурина, Оксана Акиньшина, Мария Шалаева, Оксана Михеева, Евгений Гришковец и другие.
"Это круто! Было, есть и будет...Мы надеемся, что вы поддержите и одобрите выбор жюри, и увидите то, ради чего 1500 людей каждый год снимают кино, чтобы быть удостоенными вашего внимания. Поддержите их!", - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля Сергей Сельянов.
Остальные призы на "Короче" распределились следующим образом: "Лучший режиссер - Никита Власов, фильм "Болванка". Лучший сценарий - Екатерина Михайлова и Андрей Булатов - "Ограбление по тарифу", Лучшая операторская работа Марк Келим - "Инкогнито". А также - Специальный приз жюри "За честность и талант" вручен картине "Белым по чёрному", режиссёр Антон Мамыкин. Дипломы жюри получили ленты "Дичь", режиссёр Ирина Ходюш и "Обмен" - Аксинья Гог.
Напомним, что, помимо конкурсной программы в рамках "Короче" зрители увидели разнообразные внеконкурсные секции. Так, в традиционной программе "Короче. Звезды" были показаны режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, Дмитрия Ендальцева, а также лента "Старый вояка", снятая актером театра им. Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш.