Фильм "Подводник" победил на фестивале "Короче"

Пока в Калининграде проходил седьмой фестиваль короткометражного кино "Короче" (с 16 по 18 августа) пришли вести из Локарно: короткометражный фильм Антона Сазонова "Отпуск" получил приз за лучшую режиссуру. Фильм Антона Сазонова - был единственный, который представлял нашу страну на этом престижном киносмотре в этом году, если не считать картину "Мириам", но это - совместное производство России и Казахстана. Напомним, что работа Олеси Яковлевой "Сложноподчиненное" - также короткий метр - в этом году была отобрана в Канны в программу "Синефондасьон", так что нам есть, чем гордиться: таланты растут. Это подтвердил и фестиваль "Короче", который как обычно, оправдал звание "маленького да удаленького", собрав весь цвет российского кинематографа за редким исключением. Победителем фестиваля в этом году стал фильм "Подводник" Александра Назарова. Режиссер - представитель Высшей школы кино "Арка", которая бурно празднует эту победу.

Церемония закрытия смотра прошла в Центральном парке Калининграда. Гостями церемонии стали председатель жюри ИгорьТолстунов, президент смотра Сергей Сельянов, члены жюри - исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, писатель, сценарист Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова;генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга, актер Федор Бондарчук, актрисы Юлия Хлынина, Ян Гэ, Катерина Шпица, Наталия Лесниковская, Любовь Толкалина, Алена Чехова, Ирина Гринева, Екатерина Носик, Анна Чурина, Оксана Акиньшина, Мария Шалаева, Оксана Михеева, Евгений Гришковец и другие.

"Это круто! Было, есть и будет...Мы надеемся, что вы поддержите и одобрите выбор жюри, и увидите то, ради чего 1500 людей каждый год снимают кино, чтобы быть удостоенными вашего внимания. Поддержите их!", - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля Сергей Сельянов.

Остальные призы на "Короче" распределились следующим образом: "Лучший режиссер - Никита Власов, фильм "Болванка". Лучший сценарий - Екатерина Михайлова и Андрей Булатов - "Ограбление по тарифу", Лучшая операторская работа Марк Келим - "Инкогнито". А также - Специальный приз жюри "За честность и талант" вручен картине "Белым по чёрному", режиссёр Антон Мамыкин. Дипломы жюри получили ленты "Дичь", режиссёр Ирина Ходюш и "Обмен" - Аксинья Гог.

Напомним, что, помимо конкурсной программы в рамках "Короче" зрители увидели разнообразные внеконкурсные секции. Так, в традиционной программе "Короче. Звезды" были показаны режиссерские работы Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Дарьи Грацевич, Максима Матвеева, Дианы Пожарской, Дмитрия Ендальцева, а также лента "Старый вояка", снятая актером театра им. Вахтангова Сергеем Батаевым, в ней свою последнюю роль сыграл артист Владимир Этуш.