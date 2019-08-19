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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрографы Северного флота подтвердят открытие новых островов в Арктике

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Североморцы в ходе научно-практической экспедиции намерены подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля. Гидрографы Северного флота уже находятся в Карском море.

Фото: Александр Емельяненков/РГ
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Как сообщили в пресс-службе СФ, эти объекты зафиксированы из космоса, теперь их практическим изучением займутся экипажи спасательного буксирного судна "Алтай" и гидрографического судна "Горизонт".

Специалисты проводят гидрологические исследования в районе острова Белый. В понедельник они высадятся на остров Пахтусова для поиска следов первых экспедиций и исторических артефактов. Кроме того, гидрографы уточнят и состояние береговой линии там, где появились новые острова, а также обследуют сохранившиеся на картах "белые пятна".

Комплексная экспедиция Северного флота стартовала на Землю Франца-Иосифа 15 августа из Североморска. Она пройдет по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова и проведет ряд экспериментов. У нынешней экспедиции два исторических повода - 105-летие первого подъема флага России над архипелагом Земля Франца Иосифа, это сделала экспедиция капитана 1 ранга Исхака Ислямова, и 90-летие первого подъема флага СССР.

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