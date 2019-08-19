Таможенники будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан, въезжающих на территорию России. Новые правила вступили в силу с 19 августа.

Фитосанитарный контроль представители таможни будут вести на нескольких участках госграницы. Это пункты пропуска, расположенные на территории Свободного порта Владивосток, а также три автомобильных пункта пропуска - Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Провозить в Россию можно не более пяти килограммов фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения

На всех других участках госграницы контролировать соблюдение фитосанитарных правил будут представители Россельхознадзора.

Провозить в Россию можно не более пяти килограммов фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения. Если больше - нужен фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат. Под правила подпадают не только экзотические, но и вполне привычные для России фрукты - ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые. Те же нормы действуют в отношении многих овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля.

Кроме того, сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Как ранее поясняли в Россельхознадзоре, новых ограничений эти правила не вводят. Нормы провоза растительной продукции начали действовать в Евразийском экономическом союзе с 2017 года. Однако гармонизация норм наднационального и российского законодательства произошла только сейчас.

Например, в Сочинской таможне "РГ" рассказали, что проезжающие через границу России из Абхазии автомобили досматривали и ранее. Если граждане везут, скажем, более пяти килограммов мандаринов, требуют фитосанитарный сертификат.

При этом россияне, выезжавшие за границу и возвращавшиеся с экзотическими фруктами, например, из Таиланда или Вьетнама, рассказывали, что на границе никто наличие фруктов в их багаже и ручной клади не проверял.

Эксперты полагают, что в результате принятия постановления правительства практика фитосанитарного контроля на границе станет единообразной.

А как у них

Правила ввоза и вывоза фруктов и овощей действуют в каждом государстве. При этом путешественникам надо учитывать особенности законодательства не только той страны, где он провел отпуск и откуда намерен привезти что-то вкусненькое на память, но и своей родины. Из-за экономических санкций он может попасть в непростую ситуацию.

Например, полностью запрещено ввозить на территорию Евросоюза мясную и молочную продукцию, однако разрешается ее вывоз. Фрукты, купленные для личного пользования (хорошего качества и разумном количестве), под ограничения не подпадают.

А вот в Соединенных Штатах практически все свежие фрукты и овощи попадают под запрет на перевозку на борту самолета. Сделать это можно, только задекларировав их на таможне (из разрешенного списка), иначе путешественнику грозит крупный штраф (до 10 тысяч долларов). Но и в этом случае решение о допуске с ними на борт будет приниматься в зависимости от страны происхождения (из Китая, например, в США не пустят ничего) и лица, которое их перевозит.

Объясняются такие правила защитой сельского хозяйства страны, серьезный удар по которому грозят нанести насекомые-вредители или болезни растений, переносчиком которых могут стать фрукты, овощи и мясные продукты. Однако есть и чисто экономическая составляющая. Так, США импортируют из Мексики авокадо, и туристу разрешается провезти лишь 1-2 плода при условии все той же декларации их на таможне. При этом на Гавайях строго запрещен ввоз вообще любых овощей и фруктов не только из-за границы, но даже с материковой части США.

Особо богаты на экзотические фрукты страны Азии. Причем ограничения на их вывоз касаются лишь небольшого перечня плодов. В первую очередь речь идет о запрете на вывоз дуриана, который продают повсеместно в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии (Бали) и других странах региона. Из-за специфического запаха его запрещено проносить не только на борт самолета, но даже на территорию большинства отелей. Эти же ограничения касаются джекфрута - из-за внешнего сходства с дурианом. Кроме того, запрещается провозить кокосы из-за того, что толстая кожура не позволяет их просканировать на таможне, а также арбузы из-за опасности, что они лопнут во время полета от перепада атмосферного давления и испортят все вокруг.

Кроме того, путешественникам надо учитывать правила перевозчиков, услугами которых они пользуются.

Так, некоторые компании запрещают проносить на борт любые фрукты, независимо от правил, установленных в странах, города которых являются пунктами отправления, назначения или транзита.

Подготовил Юрий Когалов