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Текст:   Ольга Игнатова 
03:15 19.08.2019

Названы самые тихие и шумные города России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили ежегодный рейтинг 200 городов России по уровню тишины (имеется в распоряжении "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В основу рейтинга легли опросы более 90 тысяч человек. Респондентам было предложено оценить утверждение: "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 - "полностью согласен". Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.

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По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка уровня тишины в российских городах не изменилась и составила 6,6 балла из 10 возможных.

Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга России. Рейтинг возглавил Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла. За ним следует Ейск (Краснодарский край), который за год поднялся сразу на 15 строчек, набрав 7,9 балла. Замыкает тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла.

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В первой десятке рейтинга также оказались такие приморские города, как Геленджик (7,8 балла) и Туапсе (7,5 балла), а также Ессентуки (7,6 балла) и Майкоп (7,5 балла). Вместе с Керчью, оказавшейся на 6-м месте с оценкой 7,6 балла, южные регионы России заняли семь строчек в первой десятке рейтинга. Отзывы местных жителей часто содержат такие формулировки, как: "Много зелени", "Тихо, спокойно, комфортно", "Близость к морю, отсутствие высоких домов".

А вот где наиболее шумно, так это в Сибири. Самый низкий показатель в рейтинге - у Киселевска (Кемеровская область): 4,3 балла. Второе с конца место с оценкой в 5,2 балла занял Ленинск-Кузнецкий, город из того же региона. За ним следует подмосковная Электросталь с 5,3 балла. Замыкают десятку аутсайдеров такие города, как Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла.

Фото: istockphoto.com
В Подмосковье изменили "закон о тишине"

Жители этих городов, в частности, недовольны тем, что через города проходит много машин, в том числе большегрузов, а дома расположены слишком близко к проезжей части.

Города-миллионники оказались в нижней части рейтинга, что закономерно. При всем желании в мегаполисах, где живут, работают, ежедневно передвигаются миллионы людей и машин, невозможно добиться тишины и уюта. В первой сотне оказались только Казань (84-е место), Пермь (86-е место), Краснодар (94-е место) и Уфа (100-е место) с одинаковой оценкой в 6,5 балла. Как и в прошлом году, одно из последних мест в рейтинге у Челябинска, причем оценка понизилась с 5,7 до 5,4 баллов. Несколько лучше ситуация в Волгограде (5,8 балла), Самаре и Ростове-на-Дону (5,9 балла каждый).

За прошедший год в Москве оценка уровня шума снизилась незначительно (на 0,1 балла). В то же время показатель Северной столицы не изменился, оставшись на уровне 6,4 балла. Москвичам и петербуржцам в одинаковой степени досаждают в первую очередь автомобили, которые передвигаются по городу круглосуточно.

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