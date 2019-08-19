Петербургские археологи нашли древнейшую восточноевропейскую керамику

Археологи из Петербурга и Ростова-на-Дону нашли на берегу Дона керамические изделия, которым предположительно около восьми тысяч лет. Если эти выводы подтвердятся, находка станет древнейшей керамикой в Восточной Европе.

Как сообщает РИА Новости, керамика, о которой идет речь, была обнаружена в ходе Нижнедонской археологической экспедиции Эрмитажа. По словам сотрудника отдела археологии Восточной Европы и Сибири Екатерины Долбуновой, возглавляющей экспедицию, керамические изделия датируются началом седьмого тысячелетия до нашей эры. Они были найдены на территории Ракушечного Яра - древнего поселения рыболовов. Кроме того, среди здешних артефактов немало изделий из раковин и каменных орудий для производства рыболовных снастей.

Екатерина Долбунова отметила, что нынешний сезон принес археологам очень много интереснейших находок, дающих направление для дальнейших исследований. В частности, обозначились связи жителей Придонья с обитателями Северного Прикаспия.