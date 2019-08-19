В Петербурге восьмилетний мальчик выстрелил себе в руку

Восьмилетний мальчик случайно выстрелил себе в руку из травматического пистолета "Оса", принадлежавшего его маме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Это произошло на проспекте Энгельса, - отметили в пресс-службе. - Мальчик госпитализирован в больницу с ранением пальца, в состоянии средней тяжести.

У матери ребенка имелась лицензия на данный тип оружия. Тем не менее, в отношении нее составлены административные протоколы за ненадлежащее хранение пистолета, подчеркнули в ведомстве. Проверка по этому поводу продолжается.