В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса

В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как отметили в полиции, это произошло вечером 27 июля возле дома №13 на Московском шоссе. Водитель маршрутного автобуса, начав движение, оставил дверь незакрытой, в результате чего из салона вывалилась пассажирка, которая получила тяжелые травмы.

После смерти потерпевшей в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Транспортная компания, которой принадлежит автобус, провела внутреннее расследование, все материалы которого были переданы в полицию. По версии руководства компании, имел место несчастный случай. Перевозчик заверил родственников погибшей пассажирки, что они получат все необходимые страховые выплаты.