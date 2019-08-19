В Петербурге завели дело о выброшенных с третьего этажа щенках

С третьего этажа дома на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге на улицу выбросили трех живых щенков. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Это случилось 18 августа, о происшествии сообщила жительница дома, во дворе которого были обнаружены щенки, - отметили в ведомстве.

Полицейские проверяют на причастность к этому преступлению другую женщину, проживающую в том же доме. Сами щенки остались живы. Их подобрали сердобольные прохожие и доставили в ветеринарную клинику.