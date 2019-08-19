В Петрозаводске возбудили дело за избиение укравшего колбасу мальчика

В Петрозаводске возбудили дело по факту избиения подростка за кражу колбасы в магазине. Дело возбудили по статье 203 УК РФ - превышение полномочий работником частной охранной организации при исполнении служебных обязанностей, подтвердили в МВД Карелии.

Ранее "РГ" сообщала, что в одном из сетевых магазинов Петрозаводска задержали 11-летнего мальчика, который пытался украсть колбасу. Сотрудник частного охранного предприятия, по предварительным данным, причинил несовершеннолетнему телесные повреждения.

С заявлением в полицию обратилась мать мальчика, которая сообщила, что вынести из магазина колбасу ее сына попросили старшие ребята. Теперь дальнейшее расследование ситуации пройдет в рамках уголовного дела.