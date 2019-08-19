В Поморье подростка ударило током во время селфи на крыше вагона

Двенадцатилетний подросток получил удар электрическим током на станции Емца Архангельской области. Об этом сообщили в региональном следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, который начал по этому поводу доследственную проверку.

- По предварительным данным, 16 августа 2019 года двое несовершеннолетних решили сделать селфи на поезде, - рассказали в ведомстве. - Забравшись на один из вагонов грузового поезда, который стоял на четвертом железнодорожном пути станции Емца, один из подростков получил удар электрическим током высокого напряжения.

Сейчас ребенок находится в реанимации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Несмотря на все принимаемые меры, ситуация с травмированием граждан на железнодорожном транспорте остается тяжелой. Чаще всего причинами тяжелых электротравм становятся попытки перелезть через стоящие грузовые и электрические поезда, занятие "зацеперством", стремление сделать эффектные фото на опасных объектах транспорта, подчеркивают следователи. Мало кто из любителей подобных занятий задумывается о том, что напряжение контактной сети на железной дороге превышает 27 тысяч вольт.