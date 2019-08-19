В Заполярье начали проверку по факту убийства диких животных

В Мурманской области полиция начала проверку по факту публикации в интернете, в которой говорится о трупах диких животных - зайцев и лис.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

- Данную информацию в ходе мониторинга публикаций в интернете выявили сотрудники ОМВД России по Кольскому району. Они и проводят проверку, - отметила Филиппова.

Ранее на одном из информационных интернет-порталов были опубликованы фотографии мертвых зайцев и лис, оставленных на обочине дороги в Кольском районе. Также сообщалось об убитом и оставленном в лесу медведе.

В то же время в областной администрации отмечают, что убийства медведей далеко не всегда являются необоснованными. Животные очень часто выходят в населенные пункты, создавая угрозу для жизни граждан.

Из-за неурожайного лета кормовой базы в лесах не хватает, поэтому животные голодают и приходят в населенные пункты в поисках пищи. В 2019 году жители городов и поселков региона обращаются к властям по этому поводу чаще, чем за три предыдущих года.

Охотинспекторы постоянно на выездах, отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области. Ими уже застрелены восемь медведей. По словам специалистов ведомства, это очень большой показатель.