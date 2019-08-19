Геленджик превратился в съемочную площадку сериала "Ищейка"

В районе поселка Кабардинка близ Геленджика идет самый разгар съемочного процесса сериала "Ищейка". Об этом сообщает главная героиня сериала Анна Банщикова в своем аккаунте в Instagram.

"Геленджик давно превратился из просто любимого всеми курорта в полноправного героя многосерийной ленты, - написала актриса. - Сериал настолько полюбился зрителям, что принято решение продолжить детектив в четвертом и пятом сезонах".

В центре сюжета сериала "Ищейка" - история о подполковнике полиции Александре Кушнир. На протяжении трех сезонов героиня Анны Банщиковой расследовала запутанные преступления, не забывая при этом и о своей личной жизни.

"В новых сериях зрители увидят Александру Кушнир с другой стороны, - продолжила Анна Банщикова. - Теперь она будет учиться быть не только женщиной и следователем, но и матерью. И конечно, в новых сезонах точно будет любовь".

Сериал традиционно выйдет на Первом канале.

Справка "РГ"

Анна Банщикова - актриса театра и кино. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Обладательница двух номинаций ТЭФИ в категории "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" за фильмы "Крылья" (2017) и "Ищейка" (2018). Попечитель благотворительного фонда помощи детям "Доброториум". С 2018 года состоит в труппе московского театра "Современник". В текущем репертуаре пьесы "Загадочное ночное убийство собаки" и "Крутой маршрут".