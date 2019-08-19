"Каспийские дни моды" собрали дизайнеров Европы и Азии

В Астрахани на набережной Волги прошли показы коллекций одежды дизайнеров из разных регионов России, а также Монако, Казахстана и Азербайджана. Ради фестиваля "Каспийские дни моды" мэрия на пару дней ограничила движение в центре города.

Впервые вход в зону выставки, где демонстрировались модели и проходили образовательные семинары, был абсолютно свободным.

В программе модных вечеров на Волге состоялось огромное число детских показов: от школьной формы до нарядных платьев.

Рекордом для астраханского подиума стал показ российского бренда Vis-a-vis, который продемонстрировали модели преклонного возраста. Пожилые леди удостоились массы аплодисментов за смелость и стиль.

Большим успехом пользовались лекции стилиста из Ростова-на-Дону Натальи Кучковой, блогера из Волгограда Анны Гурченковой и преподавателя Британской школы дизайна Станиславы Нажмитдиновой.