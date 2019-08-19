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19.08.2019 15:21
Проект: В регионах

Онкологи Волгоградской области получили уникальное оборудование

Текст: Николай Грищенко
В Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере ввели в работу уникальное оборудование для лучевой терапии и операций. Ход модернизации медицинского учреждения проинспектировал глава региона Андрей Бочаров.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Губернатор Андрей Бочаров поинтересовался мнением о произошедших изменениях врачей и пациентов. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Губернатор Андрей Бочаров поинтересовался мнением о произошедших изменениях врачей и пациентов. Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Губернатор осмотрел площадку, где возводится лечебно-диагностический корпус с поликлиникой на 700 посещений в смену, а также ознакомился с работой обновленных подразделений. Только с начала года в онкодиспансер поставлено 118 единиц современного оборудования, завершен ремонт в радиотерапии, отделении ультразвуковой диагностики, а также начались капитальные работы в отделении реанимации.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Отдельное внимание было уделено лучевому блоку. Линейные ускорители электронов, для которых построены два специальных каньона, позволяют проводить максимально прицельную лучевую терапию злокачественных новообразований любого органа.

- Модернизация онкоцентра включает масштабную замену оборудования: ввод таких объектов - серьезный шаг вперед. Это лучевое оборудование - самое лучшее в мире. Мы получили возможность проводить высококачественное лечение: уничтожить прицельно больные клетки, не затрагивая здоровые ткани. С каждым пациентом работает целая команда высокопрофессиональных специалистов. Работа очень точная, ювелирная, выверенная, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Помимо этого, на территории больницы запланировано строительство четырех каньонов для размещения дополнительного оборудования для лучевой терапии, центра позитронно-эмиссионной томографии с производством радиофармпрепаратов. После чего состоялось совещание с актуализацией задач по развитию региональной системы здравоохранения.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- В ходе многочисленных поездок и встреч с жителями поднимается очень много вопросов по оказанию медицинской помощи, отношению врачей, среднего и младшего медперсонала к своей работе, к пациентам. Зачастую это вопросы чисто организационные - отсутствие врача той или иной специальности, фельдшера. Это не должно сказываться на объеме и качестве оказываемых медицинских услуг. Разберитесь и организуйте нормально работу. И не отправляйте людей поголовно на платные услуги, если их можно оказывать бесплатно, - отметил Андрей Бочаров.

Кроме того, руководству регионального комитета здравоохранения поставлена задача - до 1 декабря провести ревизию медицинских учреждений, чтобы на месте определить периодичность приема жителей территорий, внести изменения в регламенты работы врачей и представить предложения по дополнительной мотивации медперсонала.

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