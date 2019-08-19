СК сообщил о задержании "вора в законе" Дато Краснодарского

На Кубани задержали и заключили под стражу известного криминального авторитета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным из источников в правоохранительных органах региона, задержанный является 35-летним жителем Краснодара, в криминальной среде больше известным как "вор в законе" Дато Краснодарский.

Уголовное дело на "вора в законе" было возбуждено по статье 210.1 УК РФ - "За занятие высшего положения в преступной иерархии". На Кубани это первый случай задержания криминального авторитета именно по данной статье.

"По данным следствия, с июня 2013 года этот 35-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии, - говорится в сообщении регионального управления следственного комитета. - Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде так называемый вор в законе обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края".

По данным правоохранительных органов, сейчас по решению суда задержанный вор в законе находится в СИЗО.