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19.08.2019 17:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК сообщил о задержании "вора в законе" Дато Краснодарского

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани задержали и заключили под стражу известного криминального авторитета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

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По данным из источников в правоохранительных органах региона, задержанный является 35-летним жителем Краснодара, в криминальной среде больше известным как "вор в законе" Дато Краснодарский.

Уголовное дело на "вора в законе" было возбуждено по статье 210.1 УК РФ - "За занятие высшего положения в преступной иерархии". На Кубани это первый случай задержания криминального авторитета именно по данной статье.

"По данным следствия, с июня 2013 года этот 35-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии, - говорится в сообщении регионального управления следственного комитета. - Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде так называемый вор в законе обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края".

По данным правоохранительных органов, сейчас по решению суда задержанный вор в законе находится в СИЗО.  

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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