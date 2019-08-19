В Анапе мужчина украл чемодан с деньгами и потратил на отдых

В Анапе у отдыхающего из Москвы из гостиничного номера новый знакомый украл чемодан, в котором находились вырученные от продажи квартиры 800 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Подозреваемого задержали в одном из отелей Геленджика. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Твери. Он пояснил, что похищенные средства уже успел потратить на проживание в гостинице, аренду яхты и дорогостоящие покупки, в том числе брендовую одежду.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). Санкции по данной статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.