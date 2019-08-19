В Кадастровой палате рассказали, какие города определили свои границы

В Госреестре недвижимости сейчас содержатся сведения о границах таких крупных городов, как Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Элиста, Якутск, Казань, Ижевск, Абакан, Грозный, Чебоксары, Барнаул, Краснодар, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Волгоград, Иркутск, Калуга, Киров, Кострома, Курган, Липецк, Магадан, Мурманск, Великий Новгород, Нижний Новгород, Новосибирск, Саратов, Южно-Сахалинск, Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Москва, Биробиджан, Ханты-Мансийск, Салехард.

Всего же в Госреестр внесено около четверти всех границ населенных пунктов России. По словам замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой, наличие в Госреестре недвижимости границ населенных пунктов упрощает процедуры ведения бизнеса и повышает инвестиционную привлекательность регионов. Границы населенных пунктов отделяют эти земли от земель иного назначения, что позволяет предотвратить мошенничество с земельными участками и использование их не по назначению.

Актуальные сведения о границах населенных пунктов также помогают сократить число земельных споров между правообладателями и улучшить качество управления территориями и земельными ресурсами регионов, вовлекая земли в оборот, отмечает Семенова.