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19.08.2019 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

В Ленинском районе Крыма на трассе "Таврида" произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по РК.

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По данным полиции, авария произошла в 05.00 в районе села Фонтан. Столкнулись легковые автомобили Toyota Vista и BMW. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и три бригады скорой медицинской помощи. В результате столкновения погиб один человек. Еще четверо, в том числе двое детей, пострадали.

Из-за лобового удара машины сильно деформировались. Спасателям пришлось деблокировать двери для доступа медиков к пострадавшим. Они были госпитализированы в Ленинскую ЦРБ.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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