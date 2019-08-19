В Крыму один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе

В Ленинском районе Крыма на трассе "Таврида" произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по РК.

По данным полиции, авария произошла в 05.00 в районе села Фонтан. Столкнулись легковые автомобили Toyota Vista и BMW. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и три бригады скорой медицинской помощи. В результате столкновения погиб один человек. Еще четверо, в том числе двое детей, пострадали.

Из-за лобового удара машины сильно деформировались. Спасателям пришлось деблокировать двери для доступа медиков к пострадавшим. Они были госпитализированы в Ленинскую ЦРБ.