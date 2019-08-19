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В Крыму снесут огромную надпись из Книги рекордов России

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости

21-й Арбитражный апелляционный суд Севастополя принял решение демонтировать рекламную конструкцию, состоящую из 10-метровых букв "Парк львов Тайган", установленную возле известного крымского сафари-парка. Об этом сообщил владелец зоопарка Олег Зубков.

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Гигантская конструкция общей длиной 169 метров была установлена еще в 2014 году. Как утверждает владелец "Тайгана" Олег Зубков, это произошло по устной договоренности с руководителями тогдашнего Совета министров АРК. Владельцу зоопарка она долгие годы помогала привлекать туристов, поскольку была издалека видна с трассы Симферополь-Керчь. Но официально земля под буквами, которая считается непригодной для обработки, никогда не оформлялась ни в собственность зоопарка, ни в пользование.

По официальной версии, десятиметровые буквы установлены без разрешительных документов и находятся на землях министерства образования РК, находящихся в ведении Белогорского технологического техникума. Суд поддержал иск техникума и постановил снести рекламную конструкцию в течение трех месяцев. Если владелец сооружения не сделает это самостоятельно, техникум сможет произвести демонтаж самостоятельно с последующей компенсацией затрат проигравшей процесс стороной.

Фото: Youtube.com
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- Жалею ли я об установке букв, об их предстоящем сносе - задается вопросом Олег Зубков. - Нет, не сожалею. Я все сделал правильно. Благодаря моей целеустремленности и решимости эти буквы состоялись как уникальный проект. О них сегодня знают многие десятки миллионов людей, как в России, так и во всем мире. Эта рекламная конструкция по праву внесена в Книгу рекордов России как самая большая рекламная конструкция в России. Можно  с уверенностью сказать, что эти буквы свое дело уже сделали, и сегодня дорогу в "Тайган" россияне найдут и без них.

Правом на самостоятельный снос Зубков воспользоваться не собирается, а вот возможностью подачи апелляции и кассации - да. Тем временем попечительский совет ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" написал открытое обращение в Книгу рекордов России с просьбой ходатайствовать перед Совмином РК об оформлении необходимых разрешительных документов для конструкции и урегулировании конфликта.

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