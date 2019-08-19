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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дом Чехова заговорит

В музее писателя в Таганроге создают уникальную звуковую атмосферу
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Жилой дом в Таганроге, в котором юный Антон Чехов написал свои первые произведения, в том числе знаменитую пьесу "Безотцовщина" (известную также под названием "Платонов"), с недавних пор стал музеем. Скоро в нем откроется экспозиция - и необычна она уже тем, что создает не только визуальный ряд, а еще и атмосферу звуков и разговоров тех времен, когда чеховская семья жила здесь.
Экспозиция оживет с помощью аудио-, видеообразов, звуков - голосов, смеха, слез, звона посуды, боя часов. Фото: Тагир Раджавов Экспозиция оживет с помощью аудио-, видеообразов, звуков - голосов, смеха, слез, звона посуды, боя часов. Фото: Тагир Раджавов
Экспозиция оживет с помощью аудио-, видеообразов, звуков - голосов, смеха, слез, звона посуды, боя часов. Фото: Тагир Раджавов

Как появился здесь музей? Здание было выкуплено несколько лет назад у бывших жильцов и отреставрировано в духе последней трети XIX века по сохранившимся фотографиям того времени. Были воссозданы деревянная пристройка к нему, парадная часть крыльца и забор. Сведения о том, каким был дом с 1874 по 1876 годы, когда в нем жили Чеховы, нашли в семейной переписке, а также в воспоминаниях одноклассников Антона Павловича и самого писателя.
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- Вряд ли юному Антоше, как его называли родители, в этом доме было очень уж комфортно. Уже двадцатисемилетним он прошел мимо дома и заметил потом: "Дом заброшен, ставни закрыты, как мы вообще могли в нем жить?!" Если войдете внутрь, все поймете, - рассказывает заведующая литературной частью чеховского таганрогского музея-заповедника Зоя Высоцкая, один из авторов концепции новой экспозиции.

Что там такое внутри? Заходишь - кажется, конечно, тесновато. Тем более для большой семьи. Надо иметь в виду, что Чеховы - родители и шесть детей - справили здесь новоселье в 1874 году. Дом теперь называют родовой усадьбой семейства. До этого они снимали жилье. Земельный участок под строительство купил дед будущего писателя Егор и разделил его на две части - для сыновей Митрофана и Павла. Сохранились ценные документы - план дома на три парадных входа, с флигелем, амбарами и другими дворовыми постройками, каким его видел отец писателя, Павел Егорович.

Но воплотить амбициозный проект ему не удалось. Из-за нехватки средств семейное гнездышко получилось намного скромнее. Чтобы построиться, заняли деньги под проценты. Когда началось строительство, подрядчик Миронов стал вкладывать средства в толщину стен, а это несколько (!) кирпичей. Денег требовалось все больше и больше... И вот - в итоге дом получился маленьким, всего на пять комнат вместе с гостиной.

И все же завершение его строительства когда-то было для Чеховых праздником: наконец-то обрели родные стены. Вскоре на главу семейства начали наседать кредиторы. Спасаясь от долговой тюрьмы, Павел Егорович сбежал в Москву, пройдя ночью до станции пешком с чемоданами. Вскоре к нему присоединились жена и младшие дети (старшие уехали в столицу еще раньше).

Фото: Юрий Лепский
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Антон Павлович, оставшийся в Таганроге один, три последующие года жил самостоятельно, зарабатывая на жизнь репетиторством, и в то же время помогал родителям. Судя по их письмам к сыну, Чеховы в Москве очень нуждались. Периодически они просили Антошу прислать что-то из домашнего скарба - самовар, таз для варенья, перины, подушки, зеркала, утюги, Машину шубу и... деньги.

Павел Егорович писал сыну: "Смотри, Антоша, работай, бери работы больше, вся наша родительская надежда на тебя". Есть и такие строчки: "Ты нам обещал три рубля, а прислал рубль двадцать. И что мы должны делать?!"

Несмотря на житейские трудности, самостоятельность пошла Антону на пользу. Он стал ходить в театр, библиотеку, лучше учиться, ездить к друзьям и написал свои первые произведения.

Писатель с мировым именем рождался здесь, в Таганроге, в доме по улице с прозаичным названием Конторская. Атмосферу, в которой это и происходило, пытаются воссоздать, насколько возможно, авторы музейной экспозиции.

Фото: РИА Новости
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- В ней не будет привычных экспонатов - предметов быта, - говорит замдиректора чеховского музея-заповедника Лариса Токмакова. - Все это есть в других чеховских музеях в городе. Из этого дома Чеховы практически все вывезли. Но в фондах остались их письма, рисунки, учебник Антона. Они особо ценны. Но еще неповторимы подлинные стены, расположение комнат, печь. И наша цель - воспроизвести атмосферу, в которую попал шестнадцатилетний юноша, вышедший из этого дома в 19 лет навстречу мировой славе. Язык экспозиции будет метафоричен. Посетитель окунется в эту обстановку и представит, как чувствовал себя здесь будущий литературный гений.

Дом оживет с помощью аудио-, видеообразов, звуков - голосов, смеха, слез, звона посуды, боя часов. Чеховы будут принимать гостей, мечтать о будущем, отправлять детей на учебу, обсуждать городские новости.

Прозвучит переписка членов семьи. Некоторые из писем озвучат впервые.

Так что в музей посетители смогут прийти не на обычную экскурсию, а на сеанс, на свидание с Чеховым.

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