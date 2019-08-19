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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе мусоровоз протаранил 15 автомобилей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Севастополе неисправность мусоровоза стала причиной крупного ДТП с 15 легковыми автомобилями. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Управления МВД по Севастополю.

ДТП произошло в районе Молочной балки. По версии правоохранителей, мусоровоз "КамАЗ" покатился под горку из-за неисправности, повредив 15 автомашин. При этом пострадавших в массовой аварии нет. Но многие автомобиле по оценке экспертов получили столь значительные повреждения, что не подлежат восстановлению.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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На видеозаписи, снятой очевидцем, видно, как водитель "КамАЗа", почувствовав неисправность, сперва попытался тормозить о бордюр. А потом пассажир на ходу выпрыгнул из кабины. В конце концов грузовик протаранил несколько легковушек и его вынесло за пределы проезжей части, где он задел газовую трубу. Некоторые побитые машины оказались разбросанными на прилегающие к дороге газоны и тротуары.

- Ехала за мусоровозом, и если честно, очень страшно - последствия могли быть значительно хуже, - поделилась в соцсетях эмоциями и видеозаписью автолюбитель Виолетта Мозуль. - Слава Богу, обошлось без жертв. Но в этой ситуации водитель и пассажир сделали все, что смогли. Пассажир на ходу выпрыгнул с тормозным барьером, но не успел и погнался за мусоровозом. И слава богу, "КамАЗ" не пошел собирать встречку!

- Сейчас на месте ДТП инспекторы ГИБДД выясняют причины происшествия, - рассказали в пресс-службе. - Автотехническая экспертиза поможет установить техническую неисправность, ставшую причиной ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь РГ-Видео
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