На Урале потушили пожар на предприятии по утилизации боеприпасов

В городе Реж - в 83 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга - сегодня произошел пожар на предприятии по утилизации боеприпасов.

"Горела кровля одноэтажного производственного здания на площади 300 квадратных метров. В течение 50 минут пожарные справились с огнем. Сейчас проливают и разбирают сгоревшие конструкции", - рапортует пресс-служба главка МЧС Свердловской области.

Из помещений завода еще до приезда огнеборцев эвакуировались 35 рабочих - к этому часу не поступало данных о пострадавших.

Согласно информации на сайте предприятия, где случился пожар, оно занимается утилизацией боеприпасов и производством взрывчатки для нужд промышленности.