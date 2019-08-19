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18.08.2019 21:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Кто в ринге

Назван состав сборной на домашний ЧМ по боксу
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(7940)
Тренерский штаб мужской сборной по боксу определился с составом на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.

По итогам решающих спаррингов, проходивших в Кисловодске с участием кандидатов в национальную команду, в окончательную заявку попали следующие боксеры:

Боксер Ярд пообещал нокаутировать Ковалева

Василий Егоров (весовая категория до 52 килограммов), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Чемпионаты мира по боксу проходят с 1974 года. До сих пор наша страна принимала турнир подобного ранга лишь однажды: ЧМ-1989 прошел в Москве.

Добавим, что из-за приостановления членства Международной федерации бокса в Международном олимпийском комитете ЧМ-2019 лишен статуса отборочного к Играм-2020 в Токио.

Спорт Бокс Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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