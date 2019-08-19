Тренерский штаб мужской сборной по боксу определился с составом на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.

По итогам решающих спаррингов, проходивших в Кисловодске с участием кандидатов в национальную команду, в окончательную заявку попали следующие боксеры:

Василий Егоров (весовая категория до 52 килограммов), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Чемпионаты мира по боксу проходят с 1974 года. До сих пор наша страна принимала турнир подобного ранга лишь однажды: ЧМ-1989 прошел в Москве.

Добавим, что из-за приостановления членства Международной федерации бокса в Международном олимпийском комитете ЧМ-2019 лишен статуса отборочного к Играм-2020 в Токио.